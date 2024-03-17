Ливны купят квартиры для детей-сирот

Сразу четыре тендера объявили ливенские власти.

Управление муниципального имущества администрации города Ливны разместило в системе госзакупок сразу четыре однотипных тендера. Речь идет о приобретении благоустроенного жилья на территории города, которое затем будет передано детям-сиротам и приравненных к ним по социальному статусу детям, оставшимся без попечения родителей. Начальная максимальная цена в каждом случае установлена в размере 2 759 900 рублей, то есть за такую сумму власти готовы приобрести одну квартиру. Ее общая площадь должна составлять не менее 33 и не более 45 квадратных метров.

Квартира должна быть относительно новой – не ранее 2020 года постройки. Помещения должны иметь внутреннюю отделку, высота потолков – не менее 2,5 метра. В квартире должна иметься как минимум одна комната. Закупаемое жиль должно соответствовать типовым проектам, а в случае перепланировки изменения должны быть оформлены в установленном законом порядке. Кроме того, приобретаемые властями квартиры должны находиться в надлежащем техническом состоянии, не требующем не только капитального, но и текущего ремонта, чтобы в них можно было сразу заселиться.

Ранее глава Ливен Сергей Трубицин сообщил, что в городе продолжается реализация муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. Ежегодно администрация города приобретает жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за период с 2010 года по настоящее время было приобретено118 квартир. В 2022 году было приобретено 11 благоустроенных жилых помещений на общую сумму 23,9 миллиона рублей, в 2023 году – 14 благоустроенных жилых помещений на общую сумму 35,9 миллиона рублей.

«Трем инвалидам по заболеванию и одному ветерану боевых действий для приобретения жилого помещения в собственность предоставлены социальные выплаты на общую сумму более 4,3 миллиона рублей (в 2022 году – два получателя), – следует из официальной информации администрации города Ливны. – Социальные выплаты гражданами освоены в полном объеме. В 2023 году на сумму 17,2 миллиона рублей было выполнено досрочное переселение жителей двух аварийных домов – расселено шесть жилых помещений общей площадью 203,7 квадратных метра».

ИА «Орелград»