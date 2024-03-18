Центр развития ребенка в Ливнах проверила КСП

Аудиторы выявили нарушения при начислении зарплаты.

Контрольно-счетная палата города Ливны провела проверку муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №16». Она касалась вопросов расходования бюджетных и внебюджетных средств, а также использования муниципального имущества за 2023 год и прошедший период 2024 года. В ходе проверки были изучены учредительные и бухгалтерские документы, распорядительные документы, бухгалтерская отчетность и другие документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения за проверяемый период.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений. В частности, КСП сообщает о том, что учреждением были допущены нарушения приказа Минфина России «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета…». В частности, были выявлены нарушения порядка составления и заполнения годовой бухгалтерской отчетности. Кроме того, установлены нарушения «Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», также утвержденного приказом Минфина России.

«Установлены нарушения при начислении заработной платы работникам учреждения и иные нарушения, – сообщается также в отчете городской Контрольно-счетной палаты. – По результатам проверки в адрес директора МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 16» города Ливны направлено представление. Копия акта направлена главе города и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

К слову, по данным администрации Ливен, местами в детских садах города обеспечены все дети в возрасте от полутора до 7 лет, нуждающиеся в получении места в детском саду. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в 2023 году составляла 1990 рублей, а с 1 января 2024 года она была увеличена на 5 процентов и теперь составляет 2090 рублей. Но стоит сказать, что родительская плата не взимается за 36 детей участников СВО, родители от нее освобождены по решению местных властей.

ИА «Орелград»