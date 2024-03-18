Орловцев призвали сообщать о торговцах смертью

Очередная антинаркотическая акция стартует в Орловской области.

Орловская область по традиции присоединится к проведению Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». По данным регионального УМВД, она пройдет в период с 18 по 29 марта 2024 года, как и в других регионах Российской Федерации. Акция направлена на привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Она также предусматривает оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Так, сотрудники УМВД России по Орловской области призывают граждан, располагающих сведениями о причастных к незаконному обороту наркотических средств лицах, незамедлительно сообщать об этом на телефон доверия: (4862) 41-38-56. Всем обратившимся гарантируется анонимность. По вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» можно проконсультироваться со специалистами Орловского наркологического диспансера: 77-07-03, и психологами по молодежному «телефону доверия»: 44-52-55.

Для приема обращений граждан по вопросам распространения наркотиков, лечения и реабилитации наркопотребителей также доступен телефон дежурной части ОМВД всех районов и городов Орловской области. В полиции заверили, что все факты о противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков будут переданы в органы внутренних дел. К слову, пол данным УМВД, в марте и октябре 2023 года в Орловской области также прошли два этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которых от граждан поступило 70 сообщений.

В рамках этой акции полиция также провела 215 проверок мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. В результате было выявлено 20 преступлений, 24 административных правонарушения, изъято около 3,3 килограмма наркотических средств. Кроме того, в целях профилактики немедицинского потребления наркотических средств сотрудники ОВД совместно с представителями областных департаментов образования и здравоохранения, Орловского наркодиспансера, общественными и волонтерскими организациями за 2023 год провели 293 мероприятия с общим охватом свыше 15,4 тысячи человек, из которых 8,4 тысячи – несовершеннолетние.

ИА «Орелград»