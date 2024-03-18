Депутат получил землю под дом на Коллективной в Орле

Подведены итоги электронного аукциона.

В списке участников шесть претендентов. Победителем признано ООО «Титан». Предложение о цене аренды участка – 4 058 200 рублей (при миллионе начальной).

Арендатор получает в аренду земельный участок 57:25:0020131:356 площадью 3 тыс. кв. м. Разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка. Срок освоения земельного участка, строительства – 4 года 10 месяцев.

По данным kartoteka.ru, ООО «Титан» зарегистрировано в Орле. Это микропредприятие. Директором и учредителем является Головин Александр Алексеевич, депутат Орловского городского Совета. Он также руководитель и соучредитель ООО “Спецстрой-“М”. Застройщиком на Коллективной уже введен в эксплуатацию дом №3.

ИА “Орелград”