У орловцев попросили разрешения построить магазин с отклонениями

Здание планируется на улице Емлютина в Орле.

15 марта стартовали публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке на улице Емлютина (57:10:0030801:17339) в части минимальных отступов от границ с северной стороны на расстоянии 3 м, с западной – 0 м, с юго-западной – 0 м.

Собрание участников публичных слушаний состоится 4 апреля в градостроительном зале управления градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 16:00. Замечания и предложения также можно передать в письменной форме, направив в комиссию или сделав запись в книге учета посетителей экспозиции. Подробности по телефону +7(4862)76-43-52.

Публичные слушания проводятся по обращению Прозукина Григория Ивановича. На участке планируется строительство двухэтажного магазина сантехники площадью 1490 кв. м. Предусмотрено 22 парковочных места.

ИА “Орелград”