Итоги выборов на Орловщине отличаются от общероссийских

Путин набрал меньше, а кандидат от КПРФ – больше, чем в среднем по стране.

Согласно официальным данным Центризбиркома на пять часов утра, в Орловской области 80,23% избирателей отдали голоса за действующего президента Владимира Путина. Представитель КПРФ Николай Харитонов набрал на Орловщине 9,24%. Далее идут Владислав Даванков из «Новых людей» (4,35%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (4,25%).

Это не вполне соответствует общероссийским результатам. Как пишет «Российская газета», по данным на восемь утра, после обработки 99,67%, Путин набирает 87,32% – рекордные для него за всю историю президентских выборов. Харитонов идёт на втором месте с 4,30%. Далее следуют Даванков (3,82%) и Слуцкий (3,20%).

Таким образом, можно отметить, что в нашем регионе, по сравнению со всей Россией, часть голосов перераспределилась от Путина к кандидату в президенты от КПРФ. Это ещё раз подтверждает репутацию Орловщины как части так называемого «красного пояса», где коммунисты пользуются традиционно широкой поддержкой. Также чуть более популярными, чем в среднем по стране, оказались двое остальных кандидатов.

Явка в целом по России составила 74%. В Орловской области избирком предварительно оценил её в 76% (на 18 часов воскресенья).

ИА «Орелград»