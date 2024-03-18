Количество самозанятых увеличилось в полтора раза

18.3.2024 | 12:09 Новости, Экономика

В целом число субъектов малого и среднего бизнеса в Орловской области растер.

ИА “Орелград”

О роли предпринимательства поговорили на заседании правительства региона 18 марта. На начало 2024 года в Орловской области зарегистрировано более 25,9 тысячи единиц субъектов малого и среднего бизнеса, сообщил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 1,8%. Также на сегодняшний день в регионе действует более 30,6 тысячи самозанятых, что больше чем в полтора раза по сравнению с 2022 годом, отметил чиновник.

Объем налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения составил около 3,2 млрд рублей и вырос на 3,5% к уровню 2022 года. На поддержку малого и среднего бизнеса из федерального бюджета было направлено в 2023 году 0,74 млрд рублей.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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