Клычков отменил карантин по бешенству в Орловской области

Он вводился ещё с осени минувшего года.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Орловской области. Оно снимает ограничения, которые вводились в Урицком районе. Карантин прекращён с 15 марта.

В ноябре минувшего года в местном Богдановском сельском поселении рядом с деревней Ужаринки обнаружили мёртвую лисицу. Лабораторные исследования показали, что животное являлось носителем вируса бешенства.

В связи с этим был введён карантин – в радиусе 500 метров от места, где нашли труп. В частности, отсюда запретили вывозить домашних животных, не прошедших предварительную вакцинацию.

Ранее случаи бешенства животных регистрировалось в посёлке Змиёвка Свердловского района (у кота) и в селе Знаменское Колпнянского района (у собаки).

ИА «Орелград»