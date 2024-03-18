В центре Орла запретят автомобили

Ограничения вводятся на сегодняшний вечер.
Причиной является концерт, посвящённый 10-летию возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничения будут действовать 18 марта с 18:30 до 22:00.
Движение и стоянку автомобилей запретят
- на улице Горького (от Брестской до Пионерской),
- на улице Пролетарская гора,
- на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы),
- на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы).
ИА «Орелград»