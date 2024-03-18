В центре Орла запретят автомобили

18.3.2024 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Ограничения вводятся на сегодняшний вечер.

Фото: УФССП России по Орловской области (иллюстративное)

Причиной является концерт, посвящённый 10-летию возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут действовать 18 марта с 18:30 до 22:00.

Движение и стоянку автомобилей запретят

  • на улице Горького (от Брестской до Пионерской),
  • на улице Пролетарская гора,
  • на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы),
  • на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы).

ИА «Орелград»


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