Эффективность орловской ТОР оценили

Губернатор Орловской области поинтересовался ее влиянием на Мценск.

Вопрос обсудили на заседании правительства региона 18 марта. Андрей Клычков спросил, как на экономику Мценска повлияли территория опережающего развития и особая экономическая зона.

«Мы наблюдаем в последнее время хороший синергетический эффект», – отметил член правительства Орловской области – руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.

Среди позитивных изменений чиновник назвал рост числа рабочих мест и увеличение доходов населения. По сравнению с 2019 годом заработная плата вообще по полному кругу организации в Мценске выросла в 1,6 раза, доложил Сергей Антонцев.

«Мы видим уже налоговую эффективность тех предприятий, которые заработали в ТОРе. В бюджет города Мценска (по сравнению с 2022 годом) объемы отчислений по предприятиям ТОР увеличились в два раза», – сообщил Антонцев.

В целом в бюджетную систему Российской Федерации предприятиями, находящимися на территории опережающего развития, уплачено уже более 1,2 миллиарда рублей, отметил чиновник. Также высока доля предприятий-резидентов в отгрузке продукции – 57% по Мценску.

«Но эффект еще заключается в том, что рост заработной платы в предприятиях резидентов стимулирует рост заработной платы на остальных предприятиях, в целях преодоления конкуренции за рабочую силу. Мы видим эти положительные эффекты. Опять же, это отражается и в количестве безработных на территории Мценска – они стремительно уменьшаются», – заявил Сергей Антонцев.

Отметим, ранее на заседании облсовета чиновник объяснил депутатам, почему на Орловщине нет новых ТОРов и ОЭЗ.

ИА “Орелград”