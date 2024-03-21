Орёл выкупит туалет, проданный за копейки

Объект находится у Торговых рядов.

Вопрос обсуждался на профильном комитете горсовета, который проходит прямо в эти минуты.

Тему поднял Виталий Рыбаков, глава комитета по градостроительной деятельности областного парламента, присутствующий на заседании. Чиновники и депутаты, а также приглашённые эксперты, обсуждали благоустройство территории, на которой планируется создать комплекс «Судбищенская битва». Встал вопрос об «отхожих местах».

Рыбаков напомнил собравшимся, что между набережной Орлика и зданием «Торговых рядов» на Гостиной, 2, уже существовал общественный туалет, принадлежавший муниципальному образованию. Однако, по словам «народного избранника», горадминистрация продала строение частнику «за копейки».

«А сейчас администрация Парахина будет выкупать за бешеные деньги то, что раньше принадлежало городу. Как так понимать?» – высказался он. Вопрос остался без ответа.

Кстати, после того, как строение перешло в частные руки, его использовали не как туалет, а как точку общественного питания.

ИА «Орелград»