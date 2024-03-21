В Орле в Детском парке обновят подвесной мост

Об этом стало известно на профильном заседании горсовета.

Оно проходит прямо в эти минуты.

Как рассказал первый заместитель мэра Вадим Ничипоров, такая работа уже ведётся. Пока что предстоит разработать соответствующую документацию.

Вопрос поднял депутат Владимир Негин. Он назвал состояние моста, ведущего от Богоявленской площади в Детский парк, «неудовлетворительным». При этом депутат отметил, что власти планируют привести окружающую территорию в образцовый порядок – здесь будет реализовываться проект «Судбищенская битва».

«Будет очень серьёзный, на мой взгляд, диссонанс, когда гости будут подходить к этому мосту», – отметил народный избранник.

ИА «Орелград»