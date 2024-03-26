На Орловщине объявили «охоту» на нетрезвых водителей

Управление Госавтоинспекции проводит дополнительные рейды.

В Орловской области сотрудники управления Госавтоинспекции регионального УМВД приступили к проведению дополнительных рейдовых профилактических мероприятий в рамках акции «Нетрезвый водитель». В период ее проведения усилена работа по предупреждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями, находящимися в состоянии опьянения. Согласно приведенной статистике, за период с января по 20 марта этого года на территории Орловской области зарегистрировано уже пять дорожно-транспортных происшествий, допущенных водителями, управлявшими транспортными средствами с признаками опьянения. В результате этих происшествий семь человек получили ранения.

«Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность», – говорят в УГИБДД.

Статистика нетрезвого вождения по-прежнему остается тревожной. Несмотря на ужесточение наказания, которое теперь предусматривает конфискацию, автомобилей у пьяных водителей, количество таких правонарушений остается достаточно высоким. Так, в январе и феврале 2024 года в Орловской области было возбуждено 20 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно попались на пьяном вождении. А всего за два месяца сотрудниками орловской Госавтоинспекции было пресечено 178 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Добавим, что по вине нетрезвых водителей в январе-феврале было совершено два дорожно-транспортных происшествия, а в марте еще три.

ИА «Орелград»