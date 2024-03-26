Орловщину отчитали за лекарства при Путине

Это произошло на коллегии Генеральной прокуратуры России.

Расширенное заседание коллегии проходило в Москве. В нём участвовал президент России Владимир Путин.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с отчётом, упомянул и нашу область. Причём – в негативном свете, сообщает ТАСС.

«Выявлены вопиющие случаи, когда необходимые льготные препараты для людей, страдающих серьёзными заболеваниями, были недоступны в аптеках, и вместе с тем годами пылились на складах, а впоследствии уничтожались из-за истечения сроков годности. Например, во Владимирской области причинённый в результате ущерб составил почти 60 миллионов рублей, в Орловской – 11 миллионов», – указал генпрокурор.

В январе этого года тема утилизации лекарств с истекшим сроком годности поднималась на заседании профильного комитета облсовета. Как сообщает «Орёлтаймс», тогда ущерб оценивался в 42 миллиона рублей. Также известно, что по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Однако при этом исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения области Владимир Николаев пояснил депутатам, что данные лекарства не предназначались именно для граждан из льготных категорий. Также он рассказал, что препараты закупались в 2020-м году за счёт федерального бюджета.

ИА «Орелград»