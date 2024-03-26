Орловцам придётся пить воду с крыш до 1 апреля

Жители посёлка под Орлом испытывают трудности с водоснабжением.

Проблему подняла местная жительница. Орловчанка высказалась в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова.

По её словам, нарушено водоснабжение жителей улиц Садовой и Грушевой, расположенных в селе Чулково Новосильского района. Правда, у орловцев есть доступ к колонке, но она расположена в отдалении, что неудобно для маломобильных граждан, а также для тех, кто не имеет транспорта.

«На данный момент люди собирают воду с крыш», – поделилась женщина. По её словам, это уже не первое обращение местных жителей к Клычкову по данному поводу. Также она пожаловалась на невнимательное отношение МУП «ЖКХ «Новосильское», которое и должно заниматься проблемой в первую очередь.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Новосильского района. Впрочем, новости оказались не слишком утешительными.

Чиновники сослались на ожидание «благоприятных погодных условий» и указали, что директору МУП поручено заняться поисками неисправности и восстановлением водоснабжения в период с 1 по 5 апреля.

ИА «Орелград»