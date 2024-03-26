Орловец отсудил у «Директ Почты» деньги за недоставленные товары

В этом ему помог Роспотребнадзор.

Региональное Управление ведомства выступило как защитник интереса потребителя в суде. Перед этим мужчина сам обратился в Роспотребнадзор с соответствующей просьбой.

В декабре минувшего года орловец заказал через каталоги ООО «Директ Почта» товаров на 13 тысяч 288 рублей (учитывая расходы на обработку и доставку). Мужчина оплатил покупки заранее.

Однако компания не исполнила свои обязательства по передаче заказанного товара. В ООО была направлена письменная претензия, которая осталась без ответа.

В итоге, Управление, на основании заявления потребителя, само обратилось в суд с исковым заявлением. Дело рассмотрел мировой судья участка №2 Советского района города Орла.

Решение вынесли в пользу потребителя. При этом с ООО «Директ Почта» взыскали не только потраченные средства, но и возмещение морального ущерба, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке.

В итоге пострадавшему потребителю присудили 21 тысячу 800 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»