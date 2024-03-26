Орловским осужденным перед освобождением дали урок

Занятие с осужденными провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

Занятие с осужденными к лишению свободы провели начальник Кромского межмуниципального филиала Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) Александр Трубицын и старший инспектор группы пробации Эльвира Медведева. Как уточнили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, встреча прошла с осужденными к лишению свободы, которые содержатся в женской исправительной колонии №6. Осужденные смогли задать вопросы, на которые, как заверили в ведомстве, получили компетентные ответы от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции.

«В ходе занятия сотрудники уголовно-исполнительной инспекции довели до присутствующих основные положения Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе УФСИН. – Также им разъяснили право на обращение в УИИ с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации после освобождения. Особое внимание было уделено порядку применения и исполнения постпенитенциарной пробации, которая начнет действовать с 1 января 2025 года».

Пробация – это совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из исправительных учреждений, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Пробация включает в себя ресоциализацию, социальную адаптацию, социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц. Она не является формой наказания или какого-либо принудительного воздействия. Ее отличие заключается в том, что специалисты пробации оказывают гражданину помощь в решении самых различных вопросов.

К слову, в 2023 году более 300 осужденных и других людей, содержащихся в СИЗО-1 города Орла, получили паспорта гражданина РФ. Как отметила в своем докладе уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова, это является очень важным фактором в деле ресоциализации. Ведь зачастую возвращение к жизни вне исправительного учреждения начинается с трудностей по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность, а также решения жилищного вопроса.

Кстати, Наталия Балашова по итогам общения с осужденными в прошлом году подготовила доклад, который был рассмотрен на заседании круглого стола на тему: «Ресоциализация, социальная адаптация и реабилитация лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера». В его обсуждении приняли участие депутаты Орловского облсовета. В своем докладе омбудсмен отметила, что главной задачей ресоциализации является подготовка гражданина к жизни после освобождения.

«В этой связи всем органам власти, гражданскому обществу необходимо ориентировать свои усилия на создание условий для сохранения или восстановления утраченных «положительных» связей тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, – говорится в документе. – Этому должны способствовать различные меры социального, воспитательного, экономического и правового характера».

По мнению уполномоченного по правам человека в Орловской области, необходимым условием адаптации бывших заключенных к условиям гражданской жизни является комплексный подход к организации этой работы. Объединяющим организационным началом здесь, по мнению Наталии Балашовой, должны стать центры социальной адаптации, возможность создания которых регионами предусмотрена Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

ИА «Орелград»