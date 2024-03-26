Налоговики вернули орловцам более 3,6 миллиарда рублей

Орловцы активно пользуются правом на различные виды налоговых вычетов.

В Орловской области всего за два месяца текущего года гражданам было предоставлено имущественных налоговых вычетов на общую сумму 3,6 миллиарда рублей, или на 1 миллиард рублей больше, чем было за аналогичный период 2023 года. Такие данные предоставили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Сообщается также, что по состоянию на 1 марта 2024 года доля деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ, представленных орловцами для получения имущественных и социальных вычетов, в общем их количестве составила 72,3 процента.

Налоговики подробно рассказали, какие виды вычетов наиболее популярны и тяжеловесны с финансовой точки зрения в Орловской области. Так, на первом месте в этом рейтинге идут социальные налоговые вычеты. В этом году в регионе таковых представлено уже на сумму 268,1 миллиона рублей, что на 91,1 иона рублей больше прошлогоднего показателя. Налоговики отмечают при этом заметный рост вычетов по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. В этом году его получили 239 орловец на общую сумму более 4,6 миллиона рублей, что на 164 налогоплательщика и на 3,2 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года.

«Налоговые органы начали предоставлять данный вид вычета с 2022 года, – и в региональном Управлении ФНС. – Физические лица имеют право получить социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта».

Постепенно набирает популярность и такой вид вычетов, как инвестиционные вычеты. В этом году их общая сумма составила 35,9 миллиона рублей, что на 9,5 миллиона больше, чем было годом ранее. Инвестиционные вычеты – это вычеты по доходам от операций с ценными бумагами и по индивидуальному инвестиционному счету. Кроме того, профессиональные налоговые вычеты на общую сумму 188,8 миллиона рублей были предоставлены предпринимателям, нотариусам и другим частнопрактикующим лицам, физическим лицам, работающим по гражданско-правовым договорам.

УФНС напоминает, что кроме перечисленных видов вычетов можно получить стандартные вычеты на детей и те, что положены отдельным льготным категориям людей. Также в ведомстве подсчитали, что в Орловской области налогоплательщики чаще всего заявляют имущественные вычеты на покупку жилья.

ИА «Орелград»