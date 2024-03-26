Под Орлом у Гати подтопило мост

Движение перекрыто.

Об этом сообщается в группе «Вятский Посад» «ВКонтакте».

Как рассказывают местные жители, вода накрывает переправу со стороны населённого пункта Малая Гать. Хотя на данный момент подтопления ещё не являются критичными, мост перекрывают, также с него снимают ограждения.

У переправы дежурят сотрудники ГИБДД. Проезд транспорта остановлен. Однако пеших участников движения пока что пропускают через мост.

Ранее в «Организаторе перевозок» сообщили, что перекрытие данного моста отразится сразу четырех междугородних автобусных маршрутах. Коррективы в движение придётся внести автобусам №300 («Орёл – Путимец»), №400 («Лаврово – Некрасовская школа-интернат»), №444 («Микрорайон «Болховский» – Вятский Посад») и №527 («Орёл – Плоское – Змиевка»).

ИА «Орелград»