Под Орлом у Гати подтопило мост

Движение перекрыто.
Об этом сообщается в группе «Вятский Посад» «ВКонтакте».
Как рассказывают местные жители, вода накрывает переправу со стороны населённого пункта Малая Гать. Хотя на данный момент подтопления ещё не являются критичными, мост перекрывают, также с него снимают ограждения.
У переправы дежурят сотрудники ГИБДД. Проезд транспорта остановлен. Однако пеших участников движения пока что пропускают через мост.
Ранее в «Организаторе перевозок» сообщили, что перекрытие данного моста отразится сразу четырех междугородних автобусных маршрутах. Коррективы в движение придётся внести автобусам №300 («Орёл – Путимец»), №400 («Лаврово – Некрасовская школа-интернат»), №444 («Микрорайон «Болховский» – Вятский Посад») и №527 («Орёл – Плоское – Змиевка»).
ИА «Орелград»