Бастрыкин поручил доложить о деле орловских перевозчиков

Вадим и Марина Кривовы ещё раз обратились к главе СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского подразделения ведомства Петру Юдину представить доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого в связи с обращением Вадима и Марины Кривовых. Напомним, супруги-перевозчики пожаловались на действия первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова.

В своём первом обращении орловцы заявили, что чиновник вынуждал их передавать ему денежные средства – для дальнейшего беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности. Супруги утверждают, что пытались обратиться в правоохранительные органы, после чего мэрия в одностороннем порядке разорвала заключённые с ними контракты на пассажирские перевозки.

После публикации обращения Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Как сообщает пресс-центр Следственного комитета России, его завели по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Однако недавно Кривовы выступили с ещё одним видеообращением. Перевозчики утверждают, что дело так и не возбуждено, а «сотрудники орловского Следственного управления занимают позицию адвоката вышеуказанного гражданина», то есть Ничипорова. Это и станет предметом разбирательства.

Отметим, что сам Ничипоров отрицает все обвинения. Чиновник высказался на эту тему в соцсетях, отметив, что, по его мнению, Кривовы лишились контрактов на обслуживание маршрутов обоснованно, а впоследствии не пытались участвовать в соответствующих торгах. «Я не буду оценивать чьё-либо поведение, какие-либо публичные выступления. Я лишь хочу попросить всех перевозчиков направлять свою энергию в нужное русло — на улучшение качества транспортного обслуживания, а не на то, какое видео записать в очередной раз», – подчеркнул Ничипоров.

ИА «Орелград»