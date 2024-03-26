СМИ сообщили, что в «Орёлмасло» сменился руководитель

Генеральным директором АО назначен Игорь Тарасов.

Ранее, на протяжении 16 последних лет, должность занимал Владимир Павлов. Новый генеральный директор вступил в полномочия 22 марта, сообщает «Коммерсант».

Как и Павлов, Тарасов входит в совет директоров компании. Также он является главой и единственным владельцем двух дочерних предприятий АО – ООО «Орёлмасло» и ООО «Орёлмасло Мценск».

Кроме того, Тарасову принадлежит 8% в ООО «Литота», которое выступает акционером АО «Орёлмасло». 89% «Литоты» – собственность Павлова.

АО «Орёлмасло» относится к наиболее известным и крупным предприятиям Орловщины. В минувшем году выручка компании составила 18 миллиардов рублей, чистая прибыль – 3,6 миллиарда.

ИА «Орелград»