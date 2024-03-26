Орловцев возмутил погрузчик на тротуаре

Его заметили на Октябрьской улице.

Многотонная спецтехника передвигалась прямо по тротуарной плитке, уложенной у дома №42. Соответствующие фотографии появились в группе «Гражданский патруль Орловской области» «ВКонтакте». Очевидно, инцидент произошёл сегодня утром.

Как отметили очевидцы, у погрузчика работал аварийный сигнал. Возможно, спецмашина вышла из строя. Также указывается, что погрузчик ехал прямо навстречу пешеходам.

При этом рабочие, используя лопаты, собирали мусор, скопившийся у бордюра, и закидывали отходы в ковш машины.

«Экономия сил и времени, ведь так проще для них. Плевать на правила дорожного движения, сохранность муниципального имущества, про здоровье и безопасность людей и вовсе мысли нет. Печально», – констатирует автор записи.

ИА «Орелград»