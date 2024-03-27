Белгородские благотворители просят орловцев помочь

Семьям с особыми детьми нужно временное жильё.

Фонд «Каждый Особенный» оказывает помощь помогает людям с ментальными особенностями, в том числе, с аутизмом. В основном, подопечные благотворителей – это семьи, где растут такие дети. Организация работает на территории Белгородской области.

В связи с обострением обстановки в регионе фонд принял решение о временном расселении своих подопечных в соседние субъекты России. В частности, для них ищут временное жильё в Орле.

«Условия проживания очень важны, потому что аутизм — сложный диагноз», – отметили в организации. В частности, на попечении фонда находятся семьи, где растут дети с тяжёлыми формами аутизма, которым потребуется именно отдельное жильё.

Также подопечным организации можно оказать адресную финансовую помощь по ссылке.

ИА «Орелград»