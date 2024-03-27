Орловскую сотрудницу полиции подозревают в фальсификации показаний

27.3.2024 | 12:05 Закон и порядок, Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области, подозреваемой вменяют статью «фальсификация доказательств» (303 УК РФ). Дело возбуждено по материалам Управления ФСБ по Орловской области.

Предварительно установлено, что преступление произошло осенью 2021-го года. Тогда подозреваемая служила старшим следователем следственной группы по Должанскому району.

Орловчанка занималась делом местного жителя, который обвинялся в хранении наркотиков. Она изготовила протоколы допросов двоих свидетелей и заверила бумаги подписями – от их имени. Таким образом женщина сфальсифицировала материалы уголовного дела о тяжком преступлении.

В пресс-службе Управления МВД «Орелграду» сообщили, что сейчас по данному факту проводится служебная проверка. Если информация подтвердится, то орловчанка будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут её руководителей.

ИА «Орелград»

 


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