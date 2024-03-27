Пять орловских муниципалитетов попробуют в пилотном проекте

Его цель – развитие инвестиционного климата.

Об этом сообщили в Департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Накануне здесь состоялось подписание официальных документов. В нём участвовали главы всех пяти муниципальных образований.

Пилотный проект попробуют реализовать на территории Орловского муниципального округа, Мценска, Мценского района, а также Урицкого и Кромского районов. Его суть – в том, чтобы возложить значительную часть деятельности по привлечению инвестиций именно на власти городов и районов.

«Муниципальные образования взяли под свою ответственность большой блок работы по сопровождению инвесторов, формированию инвестиционных площадок, по развитию инвестиционного потенциала района, путём утверждения стратегических планов, внедрения паспортов с отраслевой специализацией. В свою очередь, мы от лица департамента готовы предоставлять методологическую поддержку по всем направлениям», – пояснил руководитель подразделения областной администрации Сергей Антонцев.

Третьей стороной выступает «Корпорация развития Орловской области».

Соглашения подписаны в рамках Муниципального инвестиционного стандарта, который должен быть внедрён в регионе в этом году. Поэтому остальные муниципалитеты тоже должны утвердить аналогичные документы и включиться в процесс.

ИА «Орелград»