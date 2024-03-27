Орловский вытрезвитель будет добровольным и бесплатным

27.3.2024 | 14:24 Закон и порядок, Новости

Участие правоохранительных органов не планируется.

Здание Центра социальной адаптации. Фото: google.сom

Об этом рассказала Директор Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий Татьяна Кудря. Информацию разместил телеканал «Первый областной».

Именно на базе центра и планируется открыть учреждение. По словам Кудри, правоохранительные органы не будут участвовать в его работе.

Однако сотрудники полиции или Росгвардии смогут доставлять сюда граждан, которые находятся в состоянии опьянения и нарушают законодательство. Правда, при этом сам «клиент» имеет право отказаться от помещения в вытрезвитель. В таком случае он сразу будет иметь дело только с правоохранительными органами.

По сути, речь идёт о новой полностью бесплатной социальной услуге, которая будет оказываться только сотрудниками центра. В связи с этим его штат планируется расширить.

На данный момент документация на создание вытрезвителя уже прошла экспертизу. Также из бюджета выделены необходимые средства. Следующий шаг – выбор подрядчика. Вытрезвитель планируется открыть до 1 сентября.

ИА «Орелград»


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