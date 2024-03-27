В Орле легендарному авиаконструктору посвятили выставку

Выставка к 130-летию Сергея Ильюшина работает в «Бунинке».

В отделе производственной литературы Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина до 2 апреля будет работать книжная выставка «Мастер простых решений». Как пояснили организаторы, она приурочена к 130-летию со дня рождения русского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Выставка включена в цикл «Покорители неба: знаменитые юбиляры» и адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной авиации.

«На экспозиции представлена литература о жизни и деятельности Ильюшина, о высокой надежности самолетов, о подвигах экипажей бомбардировщиков, о работе конструкторского бюро, – уточнили в библиотеке имени Бунина. – Сергей Владимирович Ильюшин – авиаконструктор, академик, генерал-полковник, инженер, трижды Герой Социалистического Труда, разработчик самого массового боевого самолета в истории – штурмовика Ил-2».

Именно под руководством Сергея Ильюшина было создано несколько типов бомбардировщиков и торпедоносцев – Ил-4 и Ил-28, штурмовиков — Ил-2, Ил-10, Ил-40 и других, а также пассажирских самолетов. Кстати, штурмовик Ил-2 стал самым массовым в истории авиации. Его самолеты вынесли на своих крыльях бремя Великой Отечественной войны, а в мирное время зарекомендовали себя как надежные воздушные лайнеры, продолжают в «Бунинке». Под руководством Сергея Владимировича были спроектированы, построены и испытаны десятки машин, многие из которых оказались непревзойденными по летным характеристикам, простоте конструкции, технологии.

ИА «Орелград»