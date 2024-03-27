Под Орлом поставили заслон продажной любви

Решение о запрете работы интимных сайтов вынес суд в Малоархангельске.

Малоархангельский районный суд Орловской области вынес сразу несколько однотипных решений о запрете работы сайтов, на которых была размещена информации об оказании платных интимных услуг. Как пояснили в пресс-службе суда, соответствующие иски подала местная прокуратура. Ранее она провела проверку в сфере противодействия распространению запрещенной или ограниченной к распространению информации. В результате в Сети прокурорские работники нашли несколько сайтов, где размещена не только информация об оказании платных интимных услуг, но и «соответствующие изображения».

«На данных интернет-сайтах содержатся сведения о лицах, оказывающих услуги сексуального характера, перечень указанных услуг, прейскурант цен на данные услуги, – следует из сообщения пресс-службы суда. – Вход на сайты свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурса сайтов, не требуется, ознакомиться с содержанием сайтов может любой пользователь, в том числе, несовершеннолетний».

Прокурор Малоархангельского района просил о признании содержания сайтов информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Судом были вынесены решения об удовлетворении заявленных требований, причем они подлежат немедленному исполнению. В суде пояснили, что решения уже направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области для включения сайтов в соответствующий реестр.

Напомним, двумя неделями ранее Хотынецкий районный суд удовлетворил аналогичные иски местной прокуратуры и запретил доступ сразу к девяти сайтам платных интимных услуг. В ходе рассмотрения исков было установлено, что «мер по ограничению доступа к сайтам не принималось, определить владельцев сайтов не представилось возможным». Решения Хотынецкого суда уже исполнены, информация о запретных сайтах включена в реестр сведений, указанных в части 2 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

ИА «Орелград»