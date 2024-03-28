Орловцы получат до 100 000 рублей на догазификацию

Условия субсидирования догазификации утвердили областные власти.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок предоставления субсидий льготным категориям граждан, проживающим на территории Орловской области, на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации в 2024 году. Иными словами, речь идет о программе догазификации, которая реализуется в рамках федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива». Право на предоставление субсидии имеют граждане, владеющие домом на праве собственности (включая долевую или совместную собственность), заключившие договор на технологическое присоединение газа и установку оборудования, включая приборы учета газа.

В список тех, кому положены субсидии, включены: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; участники специальной военной операции и члены их семей; инвалиды первой группы; лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами; многодетные семьи; малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми.

В последнем случае речь идет о тех, кто имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного постановлением правительства региона в расчете на душу населения в Орловской области. Статус малоимущего гражданин должен иметь на дату подачи заявления. При наличии у нескольких граждан или семей права на предоставление субсидии в отношении одного домовладения она предоставляется только одному из них.

По условиям, субсидия предоставляется гражданам не более одного раза в течение 3 лет в размере не более 100 000 рублей в отношении одного домовладения, однократно. Порядок определения размера субсидии будет установлен правительством области. Для получения субсидии гражданину сначала надо заключить договор о подключении, а затем подать заявление и пакет документов в центр социальной защиты населения по месту жительства.

ИА «Орелград»