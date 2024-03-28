Детский омбудсмен за год рассмотрел 13 коллективных жалоб

Часть из них касалась закрытия школ на капитальный ремонт.

В 2023 году адрес уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского поступило 989 обращений, что на 76 обращений, или на 8,3 процента больше, чем было в 2022 году. Об этом детский омбудсмен рассказал губернатору Андрею Клычкову в ходе прошедшей рабочей встречи. Рост числа обращений правозащитник во многом связывает «с все большей информированностью населения о работе регионального детского правозащитного института и, безусловно, новых вызовах и проблемах с которыми приходится сталкиваться семьям с детьми в современных условиях».

«При детальном анализе категорий граждан обратившихся за помощью в защиту прав детей в 2023 году необходимо отметить, что как и в прошлые годы большинство это родители (законные представители) и иные родственники несовершеннолетних», – отмечает в своем итоговом докладе детский омбудсмен. Стоит сказать, что в 2023 году в адрес уполномоченного поступило 13 коллективных жалоб, в том числе по проблемам в сфере здравоохранения и образования. Часть коллективных обращений касалась проблем, связанных с организацией образовательного процесса на период закрытия школ на капитальный ремонт.

Также в минувшем году в адрес уполномоченного поступило 21 обращение от несовершеннолетних, в которых затрагивались вопросы опеки и попечительства, детско-родительских отношений, трудоустройства и образования. Поступали и вопросы, «касающиеся возникающих трудностей при использовании современных информационных технологий». Анализируя тематику, Константин Домогатский отмечает: в 2023 году наблюдался существенный рост (на 35 процентов по сравнению с 2022 годом) обращений, связанных с семейными правоотношениями.

«Как правило, они вызваны разводом родителей и спорами, возникающими между родственниками в отношении воспитания и проживания детей, – объясняет детский омбудсмен. – К большому сожалению, все эти процессы носят затяжной характер и неблагоприятно сказываются на психическом здоровье несовершеннолетних, где, по сути, дети становятся заложниками конфликта взрослых».

Кроме того, увеличилось количество обращений и в сфере образования, их годовой прирост по сравнению с 2022 годом составил 11 процентов. Причем значительное количество таких обращений поступило от многодетных семей, которым образовательные учреждения по месту жительства отказывали в зачислении детей по причине отсутствия в них свободных мест.

«К сожалению, согласно части 4 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ данные отказы являются правомерными, и родителям приходится тратить много времени, сил, финансовых средств на дорогу в школу (из школы) при наличии учебного заведения во дворе их дома», – констатирует правозащитник. Еще 116 обращений были связаны с вопросами охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Они остаются актуальными на протяжении уже многих лет, что свидетельствует об определенных проблемах в сфере детского здравоохранения.

«Зачастую это вопросы обеспечения лекарственными средствами льготных категорий детей и подростков, жалобы на обслуживание в детских поликлиниках и стационарных лечебных учреждениях, – сообщает правозащитник. – Отдельно на контроле у уполномоченного стоят вопросы и обращения, связанные с организацией детского отдыха и оздоровления. Одна из проблем в данной сфере заключается в нехватке мест в загородных детских оздоровительных лагерях, тем более, что некоторые из них задействованы под пункты временного размещения граждан вынужденно покинувших зону проведения СВО».

ИА «Орелград»