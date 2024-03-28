В Орловской области за два месяца арестовали 22 водителя

Еще 45 человек были лишены водительских прав.

В Орловской области за два месяца 2024 года сотрудниками полиции по фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 786 административных материалов. По результатам их рассмотрения суды приняли решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 45 нарушителей, а еще 22 нарушителя были подвергнуты административному аресту. Такие данные приводит региональное Управление МВД России.

Впрочем, одной из основных причин совершения ДТП с механическими повреждениями автотранспорта в Орловской области в первые два месяца текущего года являлись нестабильные погодные условия. Сообщается, что на автодорогах региона за это время было зарегистрировано 850 ДТП, в том числе 33 – с пострадавшими, в результате которых 8 человек погибли и 85 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 20 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов — 28.

С участием несовершеннолетних зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 детей получили ранения. За нарушения правил перевозки детей составлено 468 административных материала. Сообщается также, что неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 21 дорожно-транспортного происшествия, в результате которых 40 человек получили ранения различной степени тяжести, а два человека, к сожалению, погибли. В целом сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде в Орловской области было выявлено 67 429 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»