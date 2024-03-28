Клычкову рассказали о помощи бойцам «Вагнера»

Губернатор встретился с региональными правозащитниками.

Губернатор Андрей Клычков провел рабочую встречу с тремя региональными уполномоченными: по правам человека – Наталией Балашовой, по правам ребенка – Константином Домогатский, по защите прав предпринимателей – Евгением Лыкиным. Как сообщили в пресс-службе губернатора, на встрече обсуждались итоги работы омбудсменов за 2023 год. «Деятельность уполномоченных – важнейший ресурс, который обеспечивает защиту прав граждан, поддержку предпринимателей. А те в свою очередь активно трудятся, помогают Армии, создают новые рабочие места», – сказал глава региона Андрей Клычков. В свою очередь Наталия Балашова отметила, что значительная часть обращений поступала от участников специальной военной операции и их родственников.

«Обращения, в основном, касались оказания медицинской помощи, выплаты причитающихся денежных средств. В начале года были обращения от тех, кто заключал контракты не с Министерством обороны РФ, а с частными военными компаниями. В течение года в действующее законодательство внесено более ста изменений, вышли ряд подзаконных актов, в том числе – ведомственных. С учетом того, что правовое регулирование данного вопроса находится на высоком уровне, обращений от участников СВО становится все меньше», – проинформировала Наталия Балашова.

В истекшем году в адрес омбудсмена поступали обращения от мобилизованных граждан, а также добровольцев, военнослужащих и членов их семей по вопросам социальной поддержки, медико-психологической помощи, получения причитающихся выплат, удостоверений ветеранов боевых действий, обеспечения жильем и т.д. Всего в отчетном периоде поступило более 200 обращений. По каждой ситуации проводилась конструктивная, кропотливая работа, направленная на достижение положительного результата.

«К уполномоченному неоднократно обращались бойцы частной военной компании «Вагнер» с просьбой оказать содействие в решении множества проблем, с которыми они столкнулись после возвращения из зоны специальной военной операции, – следует из доклада. – Омбудсменом совместно с военным комиссариатом Орловской области, Советом солдатских матерей, филиалом Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» был разработан алгоритм оказания помощи бойцам ЧВК «Вагнер».

В докладе также отмечено, что с начала СВО к омбудсмену обращались с вопросами, которые не могли быть решены из-за отсутствия механизма правового регулирования. К концу года ситуация изменилась, и сейчас для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в России и Орловской области приняты более 100 законов и подзаконных актов, направленных на защиту их прав. Например, участники СВО получили право на бесплатную юридическую помощь.

В законодательных новеллах также закреплено право для участников СВО на медико-психологическую реабилитацию, на бесплатные путевки в санатории, на кредитные каникулы. За мобилизованными и добровольцами сохраняются их рабочие места, трудовые договоры с ними не расторгаются, а приостанавливаются. Добровольцы, участвующие в СВО, получили статус ветеранов боевых действий. Определен механизм и порядок документирования лиц, признанных участниками боевых действий, в том числе и тех, кто не заключал контракт с Минобороны, но принимал участие в боевых действиях в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер».

«Задача документирования воевавших в составе ЧВК соответствующими удостоверениями, дающими право на выплаты и другие льготы, была решена», – резюмирует омбудсмен.

ИА «Орелград»