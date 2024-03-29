Фонд развития территорий даст Орловщине деньги на ЖКХ

Их потратят на модернизацию сетей.

Об этом сообщается в официальных соцсетях организации.

Всего ФТР одобрил заявки на получение финансовой поддержки от девяти регионов. Известно, что, в общей сложности, будут заменены или реконструированы около 24,6 километров инженерных сетей. Модернизация затронет теплосети, а также водоснабжение и водоотведение.

В итоге качественными коммунальными услугами будут обеспечены около 9,6 тысяч человек.

Напомним, что Фонд развития территорий является оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

ИА «Орелград»