Депутаты Орла одобрили благоустройство сердца города

Согласовано изменение архитектурного облика зоны слияния Оки и Орлика.

На сессии 29 марта депутаты поддержали благоустройство территории, ограниченной улицами Гагарина, Правый берег реки Орлик, набережной левого берега Оки до Красного моста. Преображение запланировано в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Практически не было вопросов и возражений.

«Проект великолепный, – оценил председатель профильного комитета Валерий Глущенко. – Вопросов практически не осталось. Ну, а комитете была битва», – отметил депутат.

С объектами и элементами, предложенными проектировщиками, подробнее можно ознакомиться по ссылке. На указанной территории появятся макет крепости, археологическое окно, ротонда, сцена, смотровая площадка и парковка для туристических автобусов.

Как следует из концепции, создаваемый музейно-исторический комплекс через события Судбищенской битвы, основание крепости Орел в системе засечных черт Московского царства познакомит с военной историей России 16-го века и уникальными археологическими исследованиями поля битвы, а также дальнейшей историей края в контексте становления Российского государства. В комплекс включены объекты в областной столице и в Новодеревеньковском районе.

ИА “Орелград”