В больнице Боткина полвека ждали, когда приедет лифт

В орловском медучреждении заработало подъёмное устройство.

Об этом сообщается в официальных соцсетях больницы. Новый современный лифт установили в инфекционном отделении учреждения.

Предыдущее подъёмное устройство прекратило работать здесь около 50 лет назад. Всё это время тяжёлых больных доставляли в отделение по лестнице, что стоило персоналу огромных усилий.

Теперь лифт позволяет пациентам и медработникам удобно перемещаться между этажами. Официальные слова признательности за его установку озвучила заведующая приёмным покоем, а также заведующие 1-м и 2-м подразделением инфекционного отделения.

ИА «Орелград»