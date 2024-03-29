В больнице Боткина полвека ждали, когда приедет лифт

29.3.2024 | 16:45 Медицина, Новости

В орловском медучреждении заработало подъёмное устройство.

Об этом сообщается в официальных соцсетях больницы. Новый современный лифт установили в инфекционном отделении учреждения.

Предыдущее подъёмное устройство прекратило работать здесь около 50 лет назад. Всё это время тяжёлых больных доставляли в отделение по лестнице, что стоило персоналу огромных усилий.

Теперь лифт позволяет пациентам и медработникам удобно перемещаться между этажами. Официальные слова признательности за его установку озвучила заведующая приёмным покоем, а также заведующие 1-м и 2-м подразделением инфекционного отделения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования