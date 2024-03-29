Орловцы сократили долги, но лишились права выезда за рубеж

Сразу два ведомства рассказали о ситуации с должниками.

По данным УФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 марта 2024 года количество должников по налогам в регионе сократилось на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас таковых насчитывается 138,4 тысячи, в том числе 135,5 тысячи физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 2,9 тысячи юридических лиц. Налоговики рекомендуют при появлении задолженности погасить любым удобным способом, например, с помощью интернет-сервисов ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также через отделения банков и терминалы.

«Контролировать актуальное состояние налоговых обязательств жителям Орловской области помогает смс-информирование о наличии налоговой задолженности, – напомнили также в налоговой службе. – По состоянию на 1 марта 2024 года данным сервисом уже пользуются 44,5 тысячи налогоплательщиков, что почти на 53 процента больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Подключить услугу можно при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, через представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи».

В свою очередь Управление ФССП России по Орловской области сообщило, что в 2023 году орловскими судебными приставами было вынесено свыше 82 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы РФ. Получить информацию об этом может любой пользователь на портале Госуслуг в сервисе «Ход снятия ограничения выезда из России». Он позволяет должникам мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, они отображаются на главной странице личного кабинета.

«Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства», – добавили в пресс-службе УФССП. – Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга, поскольку возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений».

ИА «Орелград»