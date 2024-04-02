Клычков увеличил объем дорожного финансирования

Деньги будут выделены на развитие транспортной системы Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Она действует с 2019 года. Губернатор переписал ее финансовую часть. Так, общий объем бюджетных расходов на реализацию текущего этапа подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличен с 39,3 миллиарда рублей до 40,7 миллиарда рублей. А общий объем финансирования, с учетом уже вложенных средств, теперь составляет 60,962 миллиарда рублей.

Финансирование 2024 года утверждено в объеме 5,173 миллиарда рублей, из которых областной бюджет выделит 5,084 миллиарда рублей, федеральный бюджет – 68,897 миллиона, местные бюджеты – 20,929 миллиона рублей. Программа предусматривает такие цели, как приведение в нормативное состояние 51,5 процента автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Причем на территории Орловской городской агломерации уже к концу 2024 года в нормативное состояние должно быть приведено 85,2 процента автомобильных дорог.

Также программа предполагает финансирование государственных учреждений Орловской области, работающих в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства, в том числе ежегодную закупку не менее 33 единиц дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Предусмотрено снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Орловской области до 40 процентов к уровню 2018 года.

Кроме того, запланирован ежегодный ремонт не менее чем 25 километров автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов, содержание автомобильных дорог в городах и ежегодный ремонт не менее чем 65 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Как следует из паспорта программы, несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автоперевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

«В настоящее время социально-экономическое развитие области во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог, – сообщают авторы программы. – Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции».

Они также отмечают, что парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог Орловской области отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации, которая должна служить определяющим фактором для перспектив развития автодорог.

Кроме того, на автомобильных дорогах области сохраняется высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, чему в значительной степени способствует состояние автодорог. А экономический рост Орловской области сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.

ИА «Орелград»