В Орле поддержат погорельцев

Пострадавшие от пожара могут рассчитывать на денежную выплату.

В Орле вступил в силу «Порядок оказания материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации города Орла гражданам, жилое помещение которых пострадало в результате пожара». Хотя документ мэрия издала только сейчас, его действие распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Порядок регламентирует предоставление материальной помощи, право на которую имеют граждане Российской Федерации, постоянно или временно зарегистрированные на территории города Орла не менее года.

Деньги из бюджета положены в связи с произошедшим пожаром в жилом помещении, расположенном на территории города Орла, принадлежащем заявителю на праве собственности или предоставленном заявителю и членам его семьи по договору социального найма муниципального жилищного фонда. Денежная выплата предоставляется в размере 20 тысяч рублей. Отметим, что пострадавший для этого должен сам подать заявление в администрацию города Орла.

Подается оно в течение 6 месяцев со дня установления факта пожара в жилом помещении. Если жилье принадлежит нескольким собственникам, заявление принимается только от одного из их, соответственно, денежные средства зачисляются на его счет. Если же он откажется от перечисления денег на свой счет, то денежная выплата перечисляется всем собственникам пропорционально их долевой собственности в жилом помещении, на счета, указанные в заявлении.

К заявлению надо приложить паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае временной регистрации), свидетельство о рождении (в случае, если собственник является несовершеннолетним), справку о пожаре, выданную Главным управлением МЧС России по Орловской области, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, выписку из Единого государственного реестра недвижимости и другие документы.

Заявитель сам несет ответственность за достоверность и полноту представленных им сведений и документов. Предоставление недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении денежной выплаты. Также отказать могут в случаях: предоставления документов не в полном объеме; несоответствия заявителя условиям, предусмотренным новым порядком; нарушения срока подачи заявления; вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, выданного Главным управлением МЧС; выявления федеральными органами исполнительной власти виновных действий собственника либо третьих лиц, проживавших или находившихся в жилье перед пожаром.

ИА «Орелград»