Орловскую молодежь призвали жить безопасно

В Орле с подачи мэрии стартовала профилактическая акция.

В Орле стартовала молодежная акция профилактической направленности «Начни с себя – живи безопасно». Распорядилась об этом администрация областного центра. Акция проводится в целях формирования эффективной системы профилактики правонарушений в молодежной среде, усиления мер по предупреждению девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни в соответствии с муниципальной программой «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы».

Мероприятие проводится по 26 апреля 2024 года в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Организатором является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Целью является привлечение молодежи к социальным проблемам в молодежной среде.

Задач городские власти поставили несколько. Прежде всего, это пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивного образа здорового человека в молодежной среде. Вторая задача заключается в профилактике асоциальных явлений в молодежной среде города Орла, табакозависимости и наркозависимости. Кроме того, власти взяли курс на противодействие развитию идеологических течений экстремистской направленности в молодежной среде и в неформальных молодежных объединениях.

Участие в акции примут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Круглые столы пройдут с участием представителей Орловского наркологического диспансера, Орловского центра СПИД и сотрудников УМВД России по Орловской области. Первое мероприятие уже прошло в Орловском областном колледже культуры и искусств. На 3 апреля мероприятие запланировано в Орловском автодорожном техникуме, на 4 апреля – в Орловском художественном училище им. Г.Г. Мясоедова и далее по графику, утвержденному мэрией. Заключительный круглый стол состоится 25 апреля в Орловском технологическом техникуме.

ИА «Орелград»