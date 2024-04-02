Грубые нарушения вскрыли при строительстве детсада в Орле

Выборочную проверку детсада на Ливенской провели аудиторы КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела выборочную проверку целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада по улице Ливенской в Орле в рамках реализации нацпроекта «Демография». Функции заказчика были возложены на МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (УКС), а с августа 2022 года – на МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» («ОМЗ»). Всего было заключено 6 контрактов на 146,628 миллиона рублей, из которых контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта стоил 141,181 миллиона рублей.

В КСП считают, что в нарушение закона «УКС» не была обеспечена в полном объеме результативность закупки. Дело в том, что подрядчик не приступил к выполнению работ по проектированию объекта в установленные сроки и приостановил работу на объекте «вследствие необеспечения заказчиком необходимой технической документацией для подключения к инженерным сетям». Это привело к изменению планировочных решений и повлекло необходимость разработки новой проектно-сметной документации. Были увеличены сроки строительства, а цена контракта выросла до 169,64 миллиона рублей, или на 28,459 миллиона.

Кроме того, правительство страны приняло антикризисные меры, позволяющие сторонам изменять существенные условия контрактов. В данном случае стоимость объекта строительства увеличилась 25 процентов, что повлекло необходимость выделения дополнительных бюджетных средств, в том числе за счет средств резервного фонда правительства РФ. По мнению аудиторов, неэффективное осуществление «УКС» полномочий заказчика, а также принятие решения администрацией Орла о направлении инвестиций в форме капитальных вложений в объект строительства при наличии проектной документации, требующей доработки, повлекло увеличение временного периода строительства, сметной стоимости объекта и предоставления дополнительных бюджетных средств на завершение строительства.

«Мероприятие регионального проекта с поэтапным выполнением работ со сроком исполнения 1 год фактически реализовано за 1 год 11 месяцев, – отмечает КСП в своем отчете. – В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительным соглашением сторонами контракта неправомерно увеличен срок выполнения работ по 1-му этапу на 2,5 месяца. В нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-Ф3, в документации об электронном аукционе и заключенном контракте отсутствует условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа, что повлекло 100-процентое авансирование 1-го этапа работ и отвлечение бюджетных средств в размере 48,963 миллиона рублей».

В нарушение постановления Правительства Орловской области подрядчик получил аванс в размере 37 процентов, хотя верхний предел был установлен в 30 процентов. Неправомерная, по оценке КСП, выплата аванса составила 12,09 миллиона рублей. Также был выявлен факт оплаты работ, не выполненных подрядчиком по устройству подвесных потолков и по установке керамического плинтуса при устройстве пола стоимостью 1,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»