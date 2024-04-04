Каждый десятый орловский охранник провалил профэкзамены

Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по региону.

В задачи ведомства входит проверка уровня профессиональной подготовки работников частных охранных организаций. Нередко он оставляет желать лучшего.

За первый квартал 2024 года орловские росгвардейцы проэкзаменовали около 600 частных охранников. Около 60 из них не справились с испытаниями.

Экзамен нужно сдавать раз в году. Он состоит из теоретического и практического этапа. Охранники должны знать основные нормативные акты, определяющие их права и обязанности, а также уметь стрелять из оружия, закреплённого за ними.

На территории Орловской области Росгвардия контролирует деятельность около 70 частных охранных организаций. Сотрудники около 30 из них вооружены. Под охраной таких организаций находится около шести тысяч различных объектов.

ИА «Орелград»