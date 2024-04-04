На Орловщине ищут земских учителей для восьми школ

Стартовал отбор на участие в программе.

Условия остаются прежними. Претендент берётся отработать пять лет в одной из сельских школ, включённых в соответствующий перечень. Учреждения находятся в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.

В обмен на это ему предоставляется материальная компенсация в размере одного миллиона рублей.

Заявки принимаются до 15 апреля в Департаменте образования Орловской области. Возраст претендентов не должен превышать 55 лет.

Учителей ищут для восьми сельских школ. Преподавателей математики ждут в Козьма-Демьяновской школе Дмитровского района, Муравльской школе Троснянского района и средней школе №2 Нарышкино. Информатику некому преподавать в Кромской средней школе, а также в Малоархангельской средней школе №2.

Учитель физики требуется в Овсянниковскую среднюю школу Орловского муниципального округа. Учитель русского языка и литературы – в Подбелевскую школу Мценского района и в Змиёвский лицей.

Напомним, в этом году мероприятия программы «Земский учитель» должна были проводиться в последний раз. Однако её продлили ещё на шесть лет. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

ИА «Орелград»