На Орловщине ищут земских учителей для восьми школ

4.4.2024 | 13:24 Новости, Образование

Стартовал отбор на участие в программе.

Фото: vk.com/oreladm

Условия остаются прежними. Претендент берётся отработать пять лет в одной из сельских школ, включённых в соответствующий перечень. Учреждения находятся в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.

В обмен на это ему предоставляется материальная компенсация в размере одного миллиона рублей.

Заявки принимаются до 15 апреля в Департаменте образования Орловской области. Возраст претендентов не должен превышать 55 лет.

Учителей ищут для восьми сельских школ. Преподавателей математики ждут в Козьма-Демьяновской школе Дмитровского района, Муравльской школе Троснянского района и средней школе №2 Нарышкино. Информатику некому преподавать в Кромской средней школе, а также в Малоархангельской средней школе №2.

Учитель физики требуется в Овсянниковскую среднюю школу Орловского муниципального округа. Учитель русского языка и литературы – в Подбелевскую школу Мценского района и в Змиёвский лицей.

Напомним, в этом году мероприятия программы «Земский учитель» должна были проводиться в последний раз. Однако её продлили ещё на шесть лет. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования