С Орловщины отступают ОРВИ, ковид и грипп

Статистика по заболеваемости поползла вниз.

Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Так, за последнюю отчётную неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 10,1%. Зарегистрировано 3797 новых обращений к врачам. Как обычно, в структуре заболевших около половины (49,4%) приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Также упали показатели по ковиду. Статистика снизилась на 15%. За неделю зарегистрировано 196 случаев.

Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что в общей структуре циркулирующих вирусов продолжает снижаться доля вирусов гриппа. Однако специалисты обращают внимание орловцев на недопустимость самолечения и просят их обязательно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ.

ИА «Орелград»