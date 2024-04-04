Под Орлом построили каркас нового ДК

4.4.2024 | 11:25 Культура, Новости, Строительство

Объект должны сдать через полгода.

Фото: vk.com/orlmo

Фотографии с места событий выложила в соцсетях администрация Орловского муниципального округа.

Дом культуры в селе Бакланово строит ООО «Стройкомплект». Компания зарегистрирована в Курской области. Цена контракта составляет около 66 миллионов рублей.

Сдать новый ДК нужно до 11 октября текущего года. Впрочем, подрядчик начал работы лихо. Уже готов фундамент и собран металлический каркас здания.

«В ближайшее время произойдёт обработка каркаса огнезащитными материалами, после чего начнётся монтаж стеновых сэндвич-панелей», – рассказали представители муниципальных властей.

Площадь Дома культуры составит около 800 квадратных метров. Здесь будет зрительный зал на 198 мест, костюмерная, пространства для творчества и досуга.

ИА «Орелград»

 


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