На Орловщине начался сев ранних яровых

5.4.2024 | 10:23 Новости, Экономика

Посевную кампанию открыли аграрии Колпнянского района.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

На данный момент там посеяно 30 гектаров яровой пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Всего в регионе предстоит посеять около 290 тысяч гектаров ранних яровых культур. Подкормка озимых культур и многолетних трав началась во всех районах области.

По состоянию на 4-е апреля в регионе подкормлено около 121 тысячи гектаров озимых зерновых и 25 тысяч гектаров озимого рапса, а также 13,3 тысячи гектаров многолетних трав.

ИА «Орелград»


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