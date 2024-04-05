На Орловщине начался сев ранних яровых

Посевную кампанию открыли аграрии Колпнянского района.

На данный момент там посеяно 30 гектаров яровой пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Всего в регионе предстоит посеять около 290 тысяч гектаров ранних яровых культур. Подкормка озимых культур и многолетних трав началась во всех районах области.

По состоянию на 4-е апреля в регионе подкормлено около 121 тысячи гектаров озимых зерновых и 25 тысяч гектаров озимого рапса, а также 13,3 тысячи гектаров многолетних трав.

ИА «Орелград»