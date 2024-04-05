В Орле иностранцам рассказали о службе в российской армии

В ОГИК прошли встречи представителей пункта отбора на службу по контракту со студентами.

Как сообщили в Орловском государственном институте культуры, в стенах этого вуза прошла встреча инструктора пункта отбора граждан на службу по контракту города Орла лейтенанта Андрея Ветрова с иностранными студентами ОГИК. Последним рассказали об особенностях службы по контракту, требованиях и социальных гарантиях военнослужащих. Затем аналогичную беседу уже с российскими студентами ОГИК провел инструктор пункта отбора граждан на службу по контракту города Орла Евгений Брычев. Сообщается, что спикеры ответили на все вопросы, возникшие как у иностранных, так и у российских студентов в ходе бесед.

«Дополнительную информацию об условиях контрактной службы можно получить в областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30. Телефон 8 (4862) 54-03-86», – отметили в ОГИК. Напомним, что в Орловской области как и по всей стране 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, который продлится до 15 июля.

Отправлять призывников в различные рода Вооруженных сил начнут уже с 16 апреля. Орловцев обещают направлять преимущественно в воинские части, дислоцированные на территории Московского военного округа и Ленинградского военного округа. Стоит отметить, что в текущем году призыв проходит по обновленным правилам. Например, в соответствии с внесенными в законодательство поправками верхний возрастной порог увеличен с 27 до 30 лет. Официально сделано это для того, чтобы все желающие служить в армии могли это сделать.

При этом граждане, состоявшие на воинском учете призывников и переданные в запас по достижении ими возраста 27 лет до 31 декабря 2023 года, не будут подлежать призыву, на них действие новой нормы не распространяется. Нижний возрастной порог остался неизменным – призыв начинается с 18 лет. Напомним, что срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что новобранцы не будут задействованы в специальной военной операции, при этом они обеспечиваются всем необходимым для успешного прохождения службы.

ИА «Орелград»