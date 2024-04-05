Орловские студенты изготовили для участников СВО иконы

Их передадут бойцам через спикера облсовета Леонида Музалевского.

Православные образки Спаса Нерукотворного изготовили из дерева учащиеся Орловского реставрационно-строительного техникума. Они передали их председателю регионального парламента во время встречи в Штабе общественной поддержки. В ближайшее время иконы отправят в зону СВО в рамках очередного гуманитарного груза.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Диалог на равных». Со студентами пообщался не только Леонид Музалевский, но и его первый заместитель Михаил Вдовин.

Парламентарии обсудили с молодёжью ход специальной военной операции, исторические вопросы, а также современные проблемы внешней и внутренней политики.

«Каждый раз я по-хорошему удивляюсь, насколько наша молодежь патриотичная, политически грамотная и любящая родную Орловщину. Они отлично разбираются в происходящем в стране и мире, а самое главное, осознают свою роль в построении сильного и независимого государства. А еще хочу отметить, что какая бы тематика ни затрагивалась на встречах, начинаются и завершаются они словами благодарности в адрес наших воинов. И приходят ребята не с пустыми руками. Посылки от ребят наши защитники ждут с особым чувством. Искренне хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в общее дело», — отметил Леонид Музалевский по итогам встречи.

ИА «Орелград»