В жилуправлении Орла сменился начальник

5.4.2024 | 17:45 ЖКХ, Новости

Предыдущую главу отстранили в связи с уголовным делом.

Фото: vk.com/oreladm

«Жилищное управление города Орла» возглавила Ольга Стеблецова. Об этом сообщили в администрации города.

Стеблецова родилась 31 декабря 1970 года в Орле. Обучалась в Орловском учетно-кредитном техникуме Госбанка СССР по специальности «Финансист» и Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации по профилю «Финансы и кредит».

Орловчанка работала бухгалтером, экономистом, специалистом и главным специалистом финансового отдела, а также генеральным директором. Также новая глава жилуправления является советником налоговой службы 3-го ранга (с 2001-го года).

Напомним, её предшественница, Анжела Дробина, сейчас находится под домашним арестом. Её подозревают в мошеннических действиях, совершённых при закупке жилья для орловцев, подлежащих расселению из аварийных домов.

ИА «Орелград»


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