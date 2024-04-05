Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение

5.4.2024 | 14:41 Новости, СВО

Оно дополнит бумажный документ.

Фото: mil.ru

Электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» оформляется в банках нашей страны. Оно действует бессрочно на всей территории России.

Документ объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, а также социальной и банковской карт. Оно позволяет владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты, другие льготы.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ в специальном разделе.

ИА «Орелград»


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