Подрядчика Должанской ЦРБ могут снова оштрафовать

На этом настаивает орловская прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, капитальный ремонт не окончен до сих пор.

В марте на объекте проводилась прокурорская проверка. Орган надзора выявил ряд недостатков уже выполненных работ. В связи с этим было возбуждено административное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении мирового суда Должанского района.

Ранее подрядчик (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Добрый дом»») уже поплатился за неспешность. Организацию оштрафовали на 900 тысяч рублей.

Ремонт должен был завершиться в ноябре 2023 года. Больницу приводят в порядок в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее своё возмущение по поводу затянувшихся работ высказывал губернатор. Руководитель «Орелгосзаказчика» Александр Ященко уверял Клычкова, что на объекте «осталось только вывезти мусор».

ИА «Орелград»