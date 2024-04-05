Подрядчика Должанской ЦРБ могут снова оштрафовать

5.4.2024 | 14:33 Медицина, Новости, Строительство

На этом настаивает орловская прокуратура.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Как рассказали в надзорном ведомстве, капитальный ремонт не окончен до сих пор.

В марте на объекте проводилась прокурорская проверка. Орган надзора выявил ряд недостатков уже выполненных работ. В связи с этим было возбуждено административное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении мирового суда Должанского района.

Ранее подрядчик (ООО «Инвестиционно-строительная компания «Добрый дом»») уже поплатился за неспешность. Организацию оштрафовали на 900 тысяч рублей.

Ремонт должен был завершиться в ноябре 2023 года. Больницу приводят в порядок в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее своё возмущение по поводу затянувшихся работ высказывал губернатор. Руководитель «Орелгосзаказчика» Александр Ященко уверял Клычкова, что на объекте «осталось только вывезти мусор».

ИА «Орелград»


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